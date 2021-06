Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, participera, jeudi 1er juillet, aux travaux de la 18e réunion ministérielle des pays menmbres de l'Opep et non-Opep (Onomm), qui se tiendra via visioconférence». Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ devront statuer sur leurs niveaux de production à compter du mois d'août «et potentiellement au-delà». Il va sans dire que l'issue de cette réunion donnera le ton aux prix du pétrole pour les mois d'été, estiment les analystes, indiquant que les observateurs du marché misent majoritairement, et à juste titre, sur une nouvelle réduction des coupes auxquelles les producteurs s'astreignent. D'autant que le marché du brut regarde également du côté de Vienne, où l'Iran est toujours engagé dans des négociations difficiles impliquant la Grande-Bretagne, la Chine, l'Allemagne, la France et la Russie pour trouver un terrain d'entente avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire.