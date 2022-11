Algoss est le premier événement en Algérie consacré à l'Open Source. Il se tiendra, en ligne, le 19 novembre prochain à travers une plate-forme dédiée à l'évènement. Il s'agit d'une rencontre qui regroupera les développeurs, les technologues et les dirigeants d'entreprises pour collaborer, partager des informations et acquérir des connaissances, faire progresser l'innovation dans le développement de logiciels et aider à créer des écosystèmes open source plus durables. Algoss vise à soutenir le mouvement open source en Algérie et en Afrique. Il veut aider à intégrer l'acte de contribution open source aux développeurs algériens et africains tout en préconisant fortement le mouvement des logiciels libres.