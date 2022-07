Le Conseil économique et social des Nations unies à New York, qui compte 54 membres, a adopté, à une majorité écrasante, deux résolutions liées aux répercussions économiques et sociales de l'occupation sioniste sur les territoires palestiniens, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa. La première résolution appelle à l'ouverture complète des points de passage vers la bande de Ghaza, la levée de toutes les restrictions imposées à la circulation des Palestiniens et la libre circulation des personnes et des biens dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Al-Qods-Est, et vers et depuis le monde extérieur. La deuxième résolution évoque l'inquiétude relative aux décès et blessés civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les journalistes.