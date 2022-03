La directrice du bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Zuzana Schwidrowski a exprimé la disposition du bureau à tracer un programme de coopération avec l'Algérie dans le domaine de la microentreprise et de l'entrepreneuriat, ont indiqué, dans un communiqué, les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la microentreprise. L'annonce a été faite lors de l'audience qu'a accordée, mardi, le ministre délégué, Nassim Diafat, à Zuzana Schwidrowski dans le cadre de sa mission en Algérie.Lors de cette rencontre, Zuzana Schwidrowski a mis en avant «l'importance qu'accorde le gouvernement algérien au secteur de la microentreprise», relevant «sa totale disposition à relancer le programme de coopération avec l'Algérie dans le domaine des microentreprises et de l'entrepreneuriat, à travers l'accompagnement, l'échange des expertises et la formation entrepreneuriale». Le ministre délégué a affirmé, pour sa part, que ses services sont prêts à coopérer avec la CEA en vue d'atteindre les différents objectifs abordés lors de cette rencontre, ajoute la même source.