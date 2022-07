Les Nations unies ont souligné dans un rapport que les politiques et pratiques de l'entité sioniste dans le territoire palestinien occupé empêchent le développement, provoquent des crises humanitaires et fragmentent l'économie palestinienne. La Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (Cesao) a préparé le rapport périodique sur les répercussions économiques et sociales de l'occupation sioniste sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, qui est publié par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sous forme de mémorandum pour le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. Le rapport note que «ces politiques et pratiques impliquent des violations du droit international, notamment en ce qui concerne les politiques discriminatoires et autres qui sont considérées comme des expulsions forcées, ainsi que des politiques et pratiques qui privent les Palestiniens et les Syriens sous occupation de leurs droits, y compris la poursuite de la colonisation illégale».