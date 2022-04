L'Office national de la publication scolaire (Onps) s'est renforcé avec une nouvelle machine d'impression d'une capacité de près de 500.000 livres/jour, et ce, en concrétisation des décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres concernant la promotion et le renforcement de l'Onps étant un «outil important» pour la promotion de l'impression du livre scolaire. Dimanche, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed s'est enquis des spécificités de cette machine qui devra améliorer la cadence de l'impression du livre et de sa qualité, d'autant qu'elle est en mesure d'imprimer 35.000 exemplaires à l'heure, soit l'équivalent de 500.000 exemplaires par jour. Une partie des livres du Saint Coran et des Hadiths édités en braille sera distribuée gratuitement aux non-voyants, a assuré le ministre qui a appelé au «respect des délais d'impression de ces livres et des normes de qualité».