Dans une lettre adressée récemment au ministre tunisien de la Santé, le Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, Yves Souteyrand, a appelé à mettre fin à un programme télévisé sur une chaîne privée sous forme de caméra cachée, estimant qu'il constitue un préjudice à la santé publique et contrevient gravement à l'image des organisations onusiennes, en les associant à une parodie contre-productive de la vaccination. Cette émission présente chaque jour une personnalité tunisienne (homme politique, acteur, chanteur, sportif, etc.) piégée. Invitée pour une interview, cette personnalité est mise en présence d'un sosie de l'actrice, Angelina Jolie, supposée ambassadrice de bonne volonté de l'ONU, offrant à la Tunisie un lot de vaccins avec «l'accord de l'OMS». Un cardiologue tunisien réputé confirme la qualité du vaccin. L'invité est alors sollicité pour promouvoir la vaccination en acceptant d'être lui-même vacciné. Cependant, une première personne vaccinée feint de décéder au bout de quelques minutes et le présentateur de l'émission, également vacciné, est victime d'effets secondaires sévères.