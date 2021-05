L'approbation par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un vaccin chinois contre le Covid-19 a été saluée comme une étape importante par le docteur Gauden Galea, représentant de l'OMS en Chine. L'OMS a annoncé en effet la décision d'inscrire sur la liste des utilisations d'urgence le vaccin produit par «Beijing Bio-Institute of Biological Produdcts Co. Ltd», filiale de China National Biotec Group.»Nous espérons que d'autres vaccins produits en Chine bénéficieront d'une telle reconnaissance à l'avenir, et pas seulement pour le coronavirus», a déclaré M. Galea. Cela marque un nouveau chapitre dans le rôle de la Chine concernant l'approvisionnement mondial dans le domaine de la santé, en s'appuyant sur ses capacités de recherche, de développement et de fabrication, ainsi que sur son engagement à contribuer de manière substantielle à la santé mondiale, a-t-il ajouté. La décision très attendue de placer le vaccin sur la liste d'utilisation en urgence par l'OMS indique à la fois au pays et à l'étranger que le vaccin est de qualité garantie, sûr pour l'utilisation, qu'il répond aux exigences de l'OMS en matière d'efficacité et qu'il sera un outil important dans la lutte contre la pandémie mondiale, a-t-il noté. L'étape franchie va encourager une contribution encore plus importante de la Chine dans l'approvisionnement mondial ainsi que l'équité en matière de vaccins.