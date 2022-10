De nombreux producteurs et transformateurs propriétaires des minoteries privées attendent depuis plusieurs mois la livraison de leurs quotas de blé par L'Oaic (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales). Ces producteurs s'interrogent sur les raisons de ces retards accusés par l'Oaic qui a l'exclusivité de l'importation du blé. Pourtant, ces quotas non livrés depuis des mois ont été payés rubis sur l'ongle par ces producteurs et transformateurs. À l'évidence, ces retards ont un coût. Ils causent des pertes énormes pour ces minoteries dont certaines sont contraintes de réduire leurs activités au minimum et par conséquent d'opérer une compression d'effectifs. Plus grave encore, ces retards de livraison engendrent une sérieuse perturbation du marché. «Nous sommes prêts à collaborer, aider et faire un maximum d'efforts pour stabiliser le marché national. Mais qu'on nous livre au moins nos quotas payés!», s'est confié un producteur qui nous a joints, hier, par téléphone.