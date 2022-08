L' Office Algérien Interprofessionnel des Céréales a lancé un appel d'offres international pour l'achat de blé tendre de mouture provenant d'origines facultatives. L'appel d'offres vise une valeur nominale de 50000 tonnes. L'appel d'offres stipule que les expéditions devront se faire uniquement aux ports de Mostaganem et / ou de Tenès (Chlef). La date limite de soumission des offres de prix dans l'appel d'offres est fixée pour aujourd'hui, mardi 30 août. Néanmoins, les offres resteront valables jusqu'à demain. La livraison de la marchandise se fera en quatre étapes depuis les principales régions d'approvisionnement, y compris l'Europe, du 21 au 30 septembre, du 1er au 10 octobre, du 11 au 20 octobre et du 21 au 31 octobre. S'il provient d'Amérique du Sud ou d'Australie, l'expédition est effectuée un mois plus tôt.