Le ministère italien de l'Intérieur a annoncé, dans un communiqué de presse, le nombre maximal de permis de travail qui seront délivrés, cette année, aux travailleurs non européens, saisonniers et non saisonniers, ainsi qu'aux travailleurs indépendants. Sur les 69 700 permis de travail pour les ressortissants de pays tiers, le ministère italien précise qu'un quota de 27 700 permis de travail sont réservés pour le travail subalterne non saisonnier et indépendant et les conversions. Sur ce quota, 20 000 permis sont réservés pour le travail subordonné non saisonniers dans les secteurs du transport de marchandises, de la construction et du tourisme pour les citoyens d'une trentaine de pays dont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, rapporte le site spécialisé SchengenVisa. Les 7 700 permis restants seront répartis entre les ressortissants de pays tiers ayant suivi des programmes de formation et d'éducation dans leur pays d'origine, les travailleurs d'origine italienne résidant au Venezuela et les travailleurs indépendants. Les demandes de permis de travail de ce type peuvent être déposées à compter du 27 janvier.