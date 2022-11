Dans le cadre de ses rencontres régionales, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen à travers son bureau de la région Est, organise aujourd'hui à Annaba (hôtel Sheraton) un important événement consacré au nouveau cadre réglementaire qui régit l'investissement sous le thème: «L'investissement: pour une croissance durable». Cette rencontre de vulgarisation et de débat qui réunira plus de 300 participants (opérateurs économiques, experts, universitaires, autorités locales,...) se veut un espace d'échanges autour du nouveau cadre réglementaire de l'investissement et son impact sur notre pays, son économie, les entreprises et les potentiels partenaires étrangers. Pour la Capc, cette importante loi constitue un gage de confiance et un facteur clé pour garantir la réussite du processus de relance de notre économie car elle permettra à court terme d'instaurer un climat des affaires sain et inciter les investisseurs à des prises de risque devant aboutir à la création d'entreprises, de la croissance et de l'emploi.