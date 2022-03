Facebook a dévoilé de nouveaux outils pour lutter contre la désinformation au sein des groupes, dont la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour bloquer des publications contenant des faits erronés. Les administrateurs des groupes pourront autoriser un logiciel à rejeter automatiquement des messages qui présentent des informations caractérisées comme fausses par des vérificateurs de faits tiers, selon Maria Smith, vice-présidente du département consacré aux communautés Facebook. «Nous annonçons de nouvelles fonctionnalités pour aider les administrateurs des groupes Facebook à préserver la sûreté et l'intégrité de leurs groupes, réduire la désinformation et faciliter la gestion et la croissance de leurs groupes auprès d'un public approprié», a indiqué Mme Smith dans un communiqué. Facebook a également actualisé le bouton «suspendre» qui permet désormais aux administrateurs d'interdire temporairement à certains membres de publier, commenter ou prendre part aux activités du groupe.