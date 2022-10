Décidément en ces temps de crise énergétique, le gaz algérien est devenu une denrée très convoitée y compris par l'Inde. Selon le média indien «Mint», New Delhi porte un intérêt particulier au gaz algérien. La même source révèle que l'Inde aurait décidé d'entamer des pourparlers avec l'Algérie, et l'Angola, pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL) à même de répondre à la demande intérieure et combler le déficit d'approvisionnement induit par la rupture du contrat du géant russe de l'énergie Gazprom avec le distributeur de gaz public Gail (India) Ltd. «Des pourparlers sont en cours pour des contrats à long terme pour le GNL, comme dans le cas du pétrole brut», a déclaré un responsable indien à la même source. À cet égard, l'Inde a adressé des requêtes au ministère de l'Énergie, au ministère des Affaires étrangères ainsi qu'aux ambassades d'Algérie et de l'Angola à New Delhi. Toutefois, ses demandes n'ont, à l'heure actuelle, pas connu une suite, apprend-on par le biais de la même source.