L'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (Inapi), a reçu, depuis le début de l'année 2022, 400 demandes de brevets d'inventions, déposées par des inventeurs algériens, a indiqué jeudi, à Khenchela, le directeur de l'Institut. Un «record en Algérie et à l'Inapi» selon Abdelhafid Belmehidi qui a rappelé qu'en 2021, l'Inapi a reçu 360 demandes de brevets. Le même responsable a considéré qu'ayant atteint le seuil de 400 demandes en 2022, l'Algérie peut prétendre à un classement mondial «excellent» en matière d'inventions. Les dossiers de demandes de brevets concernent surtout les domaines des technologies de l'information et de la communication, l'électronique, les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et la mécanique, une grande partie des demandes provient des universités algériennes. Ces brevets constituent l'objet de projets susceptibles de générer des activités économiques porteuses de nombreux emplois nouveaux. À noter que 75 projets présentés au 12ème Salon national de l'invention qui a duré deux jours à Khenchela, sont en compétition pour le Prix de la meilleure invention, le vainqueur sera annoncé le 15 décembre courant par l'Inapi.