Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a accéléré la délivrance des dérogations sanitaires d'importation des intrants avicoles, afin de réduire «progressivement» le déficit en matière de poussins et permettre la régulation du marché des viandes blanches.

Dans ce sens, la directrice par intérim des services vétérinaires auprès du ministère, docteur Fairouz Bendahmane, a précisé que ces dérogations ont été délivrées «à la demande des opérateurs intéressés par l'importation d'intrants avicoles, à savoir des oeufs à couver-chair, des poussins-chair ou des poussins repro-chair». Une manière de réguler le marché, suite au déficit enregistré sur ces intrants et qui a été causé, notamment par la grippe aviaire qui a touché les élevages de certains aviculteurs à travers le pays. Les besoins du marché local sont estimés à 6 millions de poules reproductrices. Cette importation vient soutenir la production nationale de grand-parentaux qui est assurée par deux opérateurs nationaux (l'un à Tlemcen et l'autre à Djelfa).