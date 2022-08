Les opérations d'importations de la poudre de lait et du maïs ne sont pas soumises à l'obtention de l'attestation préalable à la domiciliation bancaire, via la plateforme numérique, disponible au niveau de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et ce, depuis le 1er août 2022. C'est ce qu'a annoncé l'Association des banques et des établissements financiers (Abef) dans une note datée du 25 août et adressée aux directeurs généraux des banques et établissements financiers.

La note émane du secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Par ailleurs, il est précisé que «ces produits demeurent soumis à la réglementation en vigueur régissant les importations».