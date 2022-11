Global Event Algeria organise la première édition du salon «Algeria Event Show» du 16 au 19 novembre 2022 au Palais des expositions des Pins maritimes Alger sous le parrainage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. L'ensemble des acteurs de l'événementiel sera présent au pavillon «G» durant ces quatre jours. Dernières tendances, nouveautés techniques et récentes approches organisationnelles, entre autres seront présentées par les sociétés d'organisation d'évènements, les lieux réceptifs, agences de communication et de publicité, les fournisseurs de services, mais aussi hôtels, sociétés audiovisuelles, traiteurs, transporteurs et bien d'autres métiers. Algeria Event Show réunit fournisseurs, distributeurs et consommateurs à la fois avec un public professionnel ciblé composé essentiellement de responsables marketing communication d'entreprises, de représentants de ministères, offices, institutions et organismes d'État, de multinationales et représentations commerciales des ambassades accréditées en Algérie. Des conférences seront animées par des experts qui interviendront sur les thèmes relatifs au développement du secteur en Algérie, les métiers de l'événementiel et son impact sur l'économie nationale, les technologies et l'innovation en la matière, les métiers de l'avenir et les normes HSE. Ce nouveau Salon se veut être une véritable plateforme d'échanges et d'affaires des acteurs du secteur, un rendez-vous incontournable pour discuter des perspectives d'avenir.