Le dossier d'inscription de l'île de Djerba au patrimoine mondial de l'Unesco a finalement été validé à l'Unesco qui va dépêcher une délégation d'experts sur l'île au Sud-Est de la Tunisie en vue d'inspecter l'état des sites et monuments proposés. Dans une déclaration à l'agence TAP à Médenine, le coordinateur scientifique du dossier d'inscription de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, Mongi Bourgou, a fait savoir que le ministère des Affaires culturelles en a été informé, le mardi 1er mars 2022. Pour rappel, au mois de février 2012, l'Institut national du patrimoine (INP), relevant du ministère des Affaires culturelles, a proposé l'inscription de l'île de Djerba sur la liste indicative du Patrimoine mondial. Ces dernières années, la Tunisie a multiplié les démarches en présentant un dossier qui répond aux standards de l'Unesco. Le dossier est composé de 31 sites et monuments. Sur une superficie de 514 km2, Djerba occupe l'une des positions les plus stratégiques au coeur de la Méditerranée. La Tunisie compte sept sites et monuments classés au patrimoine mondial, depuis 1979 jusqu'à 1997.