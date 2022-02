La 2e édition du Salon des technologies de l'information et de la communication, ICT Maghreb, se tiendra du 14 au 16 mars prochain au palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger. Organisé sous le slogan «Le numérique, un levier multisectoriel et une économie à part entière», ce salon professionnel convie l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux du numérique en Algérie et dans la région du Maghreb. 150 exposants sont attendus pour ce carrefour d'échanges entre fournisseurs et donneurs d'ordre de premier rang. L'évènement, qui constitue une véritable rencontre Networking avec quelque 2000 rendez-vous B to B, engendrera des opportunités d'affaires pour les opérateurs du secteur entre télécoms, fournisseurs de services internet et de matériels informatiques, intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations gouvernementales. Une quarantaine de conférences et ateliers sont programmés sur les trois jours du salon