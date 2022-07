L'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur industriel en Algérie et son apport, ainsi que l'évolution de la recherche scientifique dans le développement de cette source énergétique ont été au centre des débats lors d'un séminaire organisé à Alger. Ce séminaire, initié par l'Organisation nationale pour la sauvegarde de l'environnement et l'échange touristique (Onseet), a visé à débattre de l'évolution de la recherche scientifique, en Algérie et à l'international, et à partager les expériences dans ce domaine, en plus de mettre en avant les efforts du secteur industriel dans le développement de l'utilisation de l'hydrogène vert. L'événement avait également pour objectif de regrouper les chercheurs universitaires, les experts et les représentants des départements ministériels concernés par le développement de l'hydrogène vert en Algérie.