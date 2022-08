Le ministre du Commerce Kamel Rezig a indiqué que l'Algérie sera parmi les leaders africains dans la production d'huile de table, et cherche à reprendre l'exportation dans deux ou trois ans. Rezig a déclaré ce jeudi lors d'une visite de travail en compagnie du ministre de l'industrie, Ahmed Zeghdar, que l'usine de ´´Mahroussa´´ avait relancé la production d'huile. Il a ajouté que l'entrée en activité des usines de Ketama à Jijel, en plus d'une autre usine à Tipasa et de l'entreprise de Koléa, permettra à l'Algérie une distribution équitable entre les 58 wilayas.