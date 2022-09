La centrale d'oxygène de l'hôpital de Rouiba sera inaugurée, aujourd'hui. D'une capacité de 37,3M3/H, elle a été financée par NCA Rouiba en collaboration avec l'association caritative à but non lucratif Kouba United ainsi que plusieurs entreprises donatrices. Cette mise en service se fera en présence du wali d'Alger et la délégation de la wilaya, le maire de la commune de Rouiba, les officiels des entreprises donatrices chapeautées par NCA Rouiba et les représentants de l'association Kouba United. Cette rencontre sera également l'occasion de rentre hommage aux retraités de cette EPH, notamment ceux qui ont combattu durant les deux dernières années de la Covid-19.