La mort du petit Rayane, tombé dans un puits de 32 mètres dans le nord du Maroc, a ému le monde entier. En Algérie, le drame a suscité de nombreuses réactions de la part de la population, mais aussi de célébrités.

Après les réactions de nombreux joueurs de l'Équipe nationale comme Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Ismaël Bennacer, c'est au tour de Djamel Belmadi de rendre hommage au petit Rayane.

«Comme tous les parents, nous avons été bouleversés par la disparition tragique du petit Rayane Oram», a écrit le sélectionneur algérien dans un message publié sur le compte Twitter de l'Équipe nationale d'Algérie.

Et d'ajouter: «Notre douleur et notre peine sont grandes, mais elles n'égaleront jamais celles de ses parents et des proches, à qui nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées.».