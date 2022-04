Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dans un communiqué, l'ouverture de la deuxième session de candidature en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire, pendant la période allant du 2 au 15 mai prochain. Les maîtres de conférences (classe B) et les enseignants chercheurs (classe B) remplissant les conditions légales et désirant se porter candidats pour l'obtention de l'habilitation universitaire, peuvent présenter leurs dossiers de candidature exclusivement via la plateforme numérique Progres pendant la période allant du 2 au 15 mai 2022, en utilisant leurs comptes électroniques professionnels via le lien. Avant le dépôt de leurs dossiers de candidature, les intéressés sont invités à consulter le guide des procédures de candidature et les modalités d'obtention de l'habilitation universitaire de l'enseignant chercheur et le chercheur permanent, ainsi qu'une vidéo explicative des étapes de dépôt du dossier de candidature via la plateforme numérique.