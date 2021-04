Alstom a lancé la phase finale des essais dynamiques et des intégrations-système sur le tronçon de l'extension du tramway de Constantine. À l'achèvement de cette étape, le système sera prêt pour la mise en service commercial. Ainsi, les rames relieront la station de Kadri-Brahim au terminus de l'université Constantine 2 Abdelhamid Mehri. Ce tronçon de 3,6 km est composé de six stations voyageurs, équipées de six guichets commerciaux, deux agences commerciales, ainsi que, trois sous-stations électriques, deux trémies tramways et le viaduc Ali Mendjeli.