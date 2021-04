Les travailleurs de la branche algérienne d'une multinationale Noatum, viennent de réussir un exploit, hors du commun. Deux sortes d'oléoducs de 60 tonnes et d'une longueur de 32 mètres. L'équipement en question a été déchargé et sécurisé, grâce à la célérité et au professionnalisme des dockers du port de Skikda, apprend-on auprès de cette société. L'assistance technique des travailleurs de la société Transmex, spécialisée dans le transport et la logistique, a été également d'un grand bénéfice. Et ce n'est pas tout. Ces deux équipements impressionnants doivent être acheminés jusqu'au fin fond de notre grand Sahara, apprend-on également. Une fierté quand on apprend que le travail a été effectué, de bout en bout, par des équipes entièrement algériennes. Comme quoi, quand on est valorisé, il n'y a rien qui puisse nous résister! Il y a lieu de signaler que la société Noatum Maritime Algérie est spécialisée dans les opérations de tramping, qu'il s'agisse de consignation de navires de représentation commerciale, de solutions de transport spécialisé, de pétrole et gaz, d'affrètements, etc. Elle propose également des services auxiliaires liés au transport de conteneurs de marchandises par route, ainsi que des services de stockage et de distribution.