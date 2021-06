95 millions de travailleurs de moins en 2050 qu'en 2015, ce qui entraînera des tensions budgétaires importantes et un ralentissement de la croissance économique, selon une étude du Center for Global Development qui préconise le recours aux migrants d'Afrique. «Les Européens vivent plus longtemps et ont moins d'enfants. Cela réduit la population en âge de travailler, tout comme le nombre de retraités augmente», résume Charles Kenny, auteur de l'étude et chercheur principal au Center for Global Development, ajoutant que «cela risque de mettre à rude épreuve les systèmes de protection sociale et le filet de sécurité sociale». Pour l'heure, les projections font apparaître que si le statu quo est maintenu en termes de population, seul un tiers du manque de main-d'oeuvre pourrait être comblé. En revanche, avoir recours à l'immigration pourrait contribuer à rééquilibrer le rapport entre actifs et inactifs. Les projections indiquent que le continent doublera sa population en âge de travailler pour atteindre

1,3 milliard d'ici 2050.