L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a établi un programme spécial pour la saison estivale 2021 qui prévoit un aménagement de ses horaires de transport, a indiqué la société dans un communiqué. Ainsi, les horaires de transport sont fixés à partir du 1er juillet à 5h30 pour le premier départ et à 20h pour le dernier départ, précise la même source. L'Etusa a réitéré, par ailleurs, à ses usagers l'importance du port du masque et le respect du protocole sanitaire tout au long du trajet. En février dernier, l'Entreprise avait procédé à la modification, au rallongement et à l'extension de certains itinéraires du bus au niveau de la capitale.