L'Établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Étusa) a ouvert huit nouvelles lignes pour désenclaver les nouveaux quartiers d'habitation de la capitale, a annoncé la directrice de la planification au sein de l'établissement public lors d'une audition par la commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du directeur général de l ‘Étusa. La même responsable a précisé que l'ouverture de huit nouvelles lignes dans la capitale «s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Étusa visant à répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment après les différentes opérations de relogement des habitants». Sur ces huit nouvelles lignes, quatre relient les nouveaux quartiers d'habitation aux gares ferroviaires de «Tessala El-Merdja» et de «Sidi Abdallah Université». Le réseau de transport urbain et suburbain couvrait plus de 3000 km (aller-retour), s'étendant à l'est jusqu'à Réghaïa, à l'ouest jusqu'à Zéralda et au sud jusqu'à Sidi Moussa et Ouled Chebel, avec 122 lignes, 1.200 arrêts et 27 gares.