L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), a lancé une application électronique sous le nom «ETUSA MOB» devant faciliter aux clients le déplacement à travers son réseau de bus. Le lancement de l'application et du site officiel de l'établissement www.etusa.dz s'est fait lors d'une visite d'inspection du ministre des Transports, Aïssa Bekkaï à un atelier de maintenance des bus de l'établissement, Ahmed Ghermoul, dans la commune de Sidi M'hamed à Alger. L'application permet à l'utilisateur des bus de l'Etusa de trouver et de programmer l'itinéraire du voyage depuis sa position actuelle, de connaître le réseau du transport de l'établissement, avec la possibilité de choisir la station et les lignes, de l'aider à se déplacer à travers le réseau, à travers une fonctionnalité qui lui permet de trouver toutes les stations à proximité. L'application «ETUSA MOB» offre l'opportunité au client de déterminer ses lignes les plus utilisées en vue de suivre toutes les informations y afférentes.