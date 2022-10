Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'adoption de l'enseignement à distance dans les universités d'Alger et de la wilaya de Tipasa, pendant la période coïncidant avec la tenue du Sommet de la Ligue des États arabes, prévue les 1er et 2 novembre prochain.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a chargé les directeurs des établissements universitaires des deux wilayas d'adopter l'enseignement à distance, à partir du 29 octobre courant jusqu'au 6 novembre.

À cet égard, l'université d' «AlgerII» a annoncé qu'à partir de samedi prochain, les cours seront adoptés à distance. Les enseignants étant informés de la nécessité de mettre en oeuvre cette décision et de reprendre les cours périodiques à partir du 6 novembre prochain. Cette décision ministérielle s'applique uniquement aux universités d'Alger et de Tipasa.

L'enseignement au niveau des autres universités du pays se poursuit normalement en présentiel.