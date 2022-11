L'ENS de Lyon met à disposition des étudiants internationaux, dont les Algériens, trois sortes de bourses différentes permettant de poursuivre un de ses masters dans plusieurs domaines d'études, notamment, en Sciences exactes, sciences humaines, sciences sociales et lettres. Selon campus France, les inscriptions pour ces bourses de l'ENS de Lyon seront ouvertes à partir du 1er décembre prochain et ce, jusqu'au 10 janvier 2023. Il s'agit des bourses Ampère, Milyon, et QuanTEdu-France. Afin de décrocher l'une de ces bourses proposées par l'ENS de Lyon, le candidat doit déposer sa candidature en ligne. Cependant, pour pouvoir accéder au formulaire d'inscription, les étudiants algériens sont appelés à s'inscrire, d'abord, sur la plateforme de l'établissement. L'ENS de Lyon précise, sur son site officiel, qu'aucun dossier incomplet ne sera pris en compte. De même pour les candidatures transmises hors délai et par e-mail. Dans le cas où le dossier est accepté, le candidat recevra une lettre d'admission et les démarches à suivre pour s'inscrire à cet établissement.