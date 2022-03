L'Entreprise des industries du câble de Biskra, filiale à 70% du groupe Condor, vient d'exporter une première cargaison de câble électrique vers la France, indique un communiqué du groupe Benhammadi. «La même source explique qu'au total ce sont 12 palettes de câble, tous types confondus qui ont été expédiées, pour commencer un long programme d'export à raison d'un conteneur par mois rentrant dans le cadre du projet de construction des infrastructures pour l'organisation des Jeux olympiques de Paris prévus en 2024 (Paris 2024). Cette opération démontre que la qualité du produit qui a été certifié CE par un organisme français et aux normes internationales. «Ainsi, Enicab s'est positionnée sur le marché européen, l'un des plus exigeants en matière de qualité et pourra concurrencer, grâce à la variété de son produit et surtout sa proximité, réduisant ainsi les coûts et les délais de livraison» conclut le communiqué.