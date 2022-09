«L' ENI ne trouve aucune difficulté du côté algérien dans la disponibilité actuelle et future des volumes supplémentaires de gaz convenus, qui, de plus, arrivent déjà en Italie. Au cours de la semaine dernière, une moyenne de 70 millions de mètres cubes par jour sont arrivés en Italie depuis l'Algérie via Transmed, ce qui représente environ 36% de l'approvisionnement total et plus de trois fois le flux arrivé de Russie au cours de la même période. Ces dernières années, ces niveaux de flux en provenance d'Algérie au cours du mois de septembre n'ont jamais été enregistrés». C'est ainsi que la société dirigée par le P-DG, Claudio De Scalzi, a tenu à mettre les points sur les «I» concernant les informations rapportées par certains médias faisant état que le Groupe Sonatrach «peine à trouver les volumes supplémentaires de gaz naturel promis par l'Algérie à l'Italie et cet accord risque de ne pas être mis en oeuvre dans les délais». Dont' acte!