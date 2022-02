Lors du Conseil des ministres du 21 novembre 2021, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait insisté sur l'importance de rationaliser la consommation interne du gaz, afin de préserver les ressources énergétiques et d'augmenter les capacités d'exportation.

À cet effet, le président a fixé un délai de trois mois maximum, pour booster la transition énergétique en utilisant l'énergie solaire, dans certaines institutions et infrastructures de l'État, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ainsi, le chef de l'Etat a exigé que toutes les communes du pays utilisent l'énergie solaire pour l'éclairage public, y compris les autoroutes et les zones montagneuses. Mais force est de reconnaître que pour l'heure, l'énergie solaire peine à rayonner dans le pays.