Le boycott total de l'activité judiciaire par les robes noires depuis le 13 janvier dernier, a fait réagir Me Chaâbane Zerrouk, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. «Au diable les intérêts des justiciables d'une justice des pauvres et démunis, socialement parlant», s'est insurgé cet ancien magistrat à la Cour des comptes. «Les maîtres du barreau s'élèvent, à l'unisson, sans qu'aucun ne manque à l'appel pour dénoncer une disposition pécuniaire de la loi de finances 2022 qui les lèse, soutiennent-ils, par le recours, carrément et sans ménagement, à une grève illimitée», a regretté Maître Zerrouk qui a été également directeur général de l'administration pénitentiaire avant de servir au gouvernement en tant que chef de cabinet de 1996 à 1998. Avec l'entrée en vigueur de la loi de finances 2022, les avocats sont soumis au même régime fiscal que les commerçants. Cette décision du gouvernement a poussé les avocats vers une grève nationale illimitée.