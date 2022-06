L'Etablissement hospitalo-universitaire «1er novembre» d'Oran s'est lancé dans la chirurgie réparatrice du visage, avec des autogreffes de plusieurs parties de la face. Il est à sa cinquième opération. Le service maxillo-facial de l'EHU pratique des interventions chirurgicales aussi complexes que la reconstruction de parties du visage, explique le professeur Karim Hireche, chef du service maxillo-facial, ajoutant que «ses patients auraient été envoyés à l'étranger si son service ne s'était pas lancé, il y a un an et demi, dans ces chirurgies». Avec son équipe, il a réussi à reconstruire des parties différentes du visage, le menton, les joues, et même la langue d'une patiente atteinte d'un cancer. Les patients sont, soit des grands brûlés, soit des accidentés du visage, soit des cancéreux souffrant de tumeurs qui touchent le visage.Ayant suivi plusieurs formations à l'étranger dans le domaine de la chirurgie réparatrice au Brésil, en France et au Liban, le professeur Hireche s'est fixé l'objectif de former d'autres médecins à cette spécialité.