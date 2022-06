L'Egypte ouvre ses bras aux Algériens qui veulent réussir leurs vacances. Le secteur du tourisme propose les séjours de qualité à des prix très accessibles. Le visa est, bien entendu, nécessaire. Et une fois cette procédure accomplie avec des chances de succès plutôt importantes dans un délai de 10 à 15 jours, il va falloir dépenser 74 200 DA pour le prix du billet d'avion en aller-retour. À partir de là, les prix pratiqués à Sharm Echeikh, haut lieu du tourisme en Egypte,sont à peu près les mêmes qu'en Algérie, avec le dépaysement en prime. Une nuit d'hôtel débute à 3700 DA. Il existe une autre destination, celle du Caire. Cette ville attire bon nombre de touristes pour son architecture ancestrale, et les sites archéologiques de sa banlieue, notamment les pyramiles et le Sphinx de Gizeh.Le prix moyen pour une nuit d'hôtel est de 6000 DA. Avouons que ce n'est pas plus cher qu'en Algérie...