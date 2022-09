Le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Suweilam, a déclaré que l'Egypte était l'un des pays les plus touchés au monde par le changement climatique, selon le site d'information Ahram. Le ministre a tenu ces propos durant la séance d'ouverture d'un forum sur l'environnement et le développement consacré aux préparatifs de l'Égypte en vue de la 27e session de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), qui se tiendra en novembre dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, au bord de la mer Rouge. L'Egypte souffre d'une pénurie d'eau, de températures élevées, de phénomènes d'érosion et d'une intrusion de l'eau de mer dans son eau douce, a déclaré le ministre. L'augmentation de la population, l'instabilité de l'approvisionnement en eau (provenant notamment de fleuves tels que le Nil) et les chocs climatiques ont entraîné une pénurie d'eau potable, mais aussi une pénurie des eaux utilisées à des fins agricoles et industrielles dans plusieurs pays, a-t-il ajouté.