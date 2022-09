L'Égypte est officiellement candidate à l'accueil des Jeux olympiques 2036. Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a validé la candidature du Caire, comme l'a révélé le ministre de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué. Accompagné de Mustapha Berraf, président de l'Association des Comités nationaux olympiques africains (Acnoa), le président du Comité international olympique, Thomas Bach, présent au Caire, aurait assuré que les infrastructures du pays étaient capables d'accueillir l'événement. L'Égypte, qui a annoncé début septembre être en discussions avec la Grèce et l'Arabie saoudite dans le but de co-organiser la Coupe du monde de football en 2030, pourrait devenir la première nation africaine pays hôte des Jeux.

Le processus de candidature pour les JO 2036 n'a pas encore commencé. L'Allemagne, le Mexique, la Turquie, l'Inde et le Qatar ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés. Pour rappel, après l'édition 2024 qui aura lieu à Paris, les Jeux olympiques 2028 auront lieu à Los Angeles alors que la compétition se déroulera à Brisbane en 2032, en Australie.