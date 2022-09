En présence de leurs proches, leurs enseignants, du staff pédagogique et administratif, 519 étudiants de l'Ecole supérieure algérienne des affaires (Esaa) ont reçu leurs diplômes dans le cadre d'une cérémonie grandiose organisée, jeudi dernier, à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh. C'est le directeur général de l'Esaa, Karim Kiared qui a ouvert la cérémonie de cette promotion baptisée au nom de Malek Haddad, par un discours. Un parterre de hautes personnalités ont également pris part à cette cérémonie inaugurale dont Tayeb Chabab, président du conseil d'administration de l'Esaa ainsi que Emmanuelle Deschamps, représentante désignée par François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie. Les promotions 2018/2019, 2019/2020 des programmes de licence, master, MBA et EMBA ont ainsi reçu leurs diplômes remis par les différents participants à cette cérémonie haute en couleur, entre chefs et représentants d'entreprises nationales et privées et sponsors. On cite, Sonatrach, Faderco, Shlumberger, Cash Assurances, et le CPA, cadres dirigeants de l'école et enseignants avec la présence de la vice-présidente du Cnese, Amina Messaïd.