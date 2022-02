Des journées d'information sur l'Ecole supérieure de l'administration militaire (ESAM) le défunt Moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa, ont été ouvertes au Centre d'information territorial Chahid Boubarnas Mohamed» d'Oran, relevant de la 2e Région militaire. Le commandant de l'Ecole, le général Gharbi Ahmed, a donné le coup d'envoi de cette manifestation qui s'étale sur cinq jours. Une présentation est faite sur les spécialités et formations enseignées à l'ESAM ainsi que les conditions d'accès à celles-ci, suivie d'une visite aux différents ateliers pédagogiques, où des étudiants universitaires ont été briefés sur le matériel et les moyens qui reflètent le degré de modernisation de l'arme d'intendance. L'accent a été mis sur le système d'enseignement Licence-Master-Doctorat (LMD) dans la formation des élèves-officiers d'active, appuyée par des stages bloqués ou des stages pratiques au niveau d'unités de combat terrestres, maritimes et aériennes et de soutien, ainsi que des visites d'études dans des institutions militaires ou publiques. L'ESAM ouvre également ses portes aux jeunes titulaires d'un diplôme universitaire (baccalauréat, master ou ingénieur) dans certaines disciplines et selon des conditions particulières d'accès.