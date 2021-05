Comparativement à d'autres secteurs stratégiques, celui du tourisme dans la wilaya de Tlemcen, nécessite un véritable programme d'action portant de nouvelles réalisations visant à promouvoir ce secteur, compte tenu des opportunités qu'offre cette wilaya aux investisseurs et opérateurs de la région. En visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a donné son accord pour le lancement d'une étude afin de prévoir une opération de réhabilitation de l'école d'hôtellerie dans la perspective de la mettre en exploitation durant la prochaine rentrée sociale. Terminant sa visite de travail, il a apprécié l'adhésion des porteurs de projets dans le domaine des métiers de l'artisanat à travers une exposition de divers produits avant de s'informer sur la situation du secteur en question à travers une présentation qui lui a été faite au niveau du cabinet de la wilaya.