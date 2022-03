Les jeunes artisans de l'association «Artisanat et espoir» délocalisent leur atelier de maroquinerie, cannage et mosaïque à Dar Abdeltif, en face du Musée national des beaux-arts, et en bas du Makam Echahid et ce durant quatre jours (du lundi 14 au 17 mars prochain. Entreprenants, pleins de vivacité et d'ambition, ces jeunes artisans à besoins spécifiques seront ravis de l'intérêt que vous leur portez. Ils vous invitent d'ailleurs à admirer leur magnifique exposition, de 9 h à 17 h. Ne manquez pas de vous ressourcer en leur rendant visite: c'est à la fois un soutien pour ces jaunes, mais aussi une leçon de vie qui nous enseigne qu'avec la volonté et la persévérance, on réussit des miracles.