Le directeur de la coopération internationale de l'Agence spatiale algérienne, Abdeljalil Lansari, a révélé que l'Agence a mis en place un système d'alerte des incendies. Ce système permet de circonscrire les zones les plus vulnérables du fait qu'il est basé sur un réseau d'informations géographiques, d'images et de cartes, explique le locuteur dans une déclaration, ce matin, à la Radio nationale. Le même responsable a rappelé que le travail de l'Agence est multiplié pendant et après le déclenchement des incendies pour fournir un système d'information précis pour une meilleure prise de décision. Des informations fournies grâce aux satellites algériens Alsat1 et Alsat 2. L'utilisation des nouvelles technologies et des images satellitaires contribue à accroître l'efficacité du Plan national de prévention des incendies de forêts.