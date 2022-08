Comme chaque année, le club mythique du football français (10 titres de Champion de France, six Coupes de France, une Coupe de Ligue), connu à travers l'Europe grâce à l'épopée des Verts de 1976, l'ASSE a tenu, hier, à fêter l'anniversaire de Rachid Makhloufi. Dans un tweet, le club a écrit: «Ambassadeur à vie de l'ASSE, considéré comme le plus grand footballeur algérien de tous les temps, Rachid Mekhloufi fête ses 86 ans aujourd'hui! Joyeux anniversaire au deuxième meilleur buteur de l'histoire du club». Pour beaucoup il demeure encore le plus grand joueur africain de tous les temps. Durant sa longue carrière de près de vingt ans, l'emblématique attaquant de l'AS Saint-Etienne des années 50 et 60, Rachid Mekhloufi, a fait vibrer les férus du ballon rond en France, au Maghreb et en Afrique comme personne ne l'a fait avant lui.