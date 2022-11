La Sonelgaz a entamé ces derniers jours une opération de recouvrement de ses créances! C'est bien, sauf que cela s'est transformé en «expédition punitive». Un abonné dans la commune de Rouiba en a fait les frais, jeudi dernier. N'ayant jamais de facture impayée depuis 32 ans, il s'est vu privé de courant, jeudi à midi. Soit la veille du week-end. Pis encore. L'avis de coupures a été déposé dans la chambre électrique de l'immeuble au lieu de la boîte aux lettres du client qui s'est, bel et bien, acquitté de sa facture depuis plusieurs jours. Cet abonné a failli se retrouver tout un week-end dans le noir à cause de l'incompétence de certains sous-traitants de cette entreprise publique. C'est loin d'être un cas isolé. Plusieurs autres abonnés, qui ne cumulent pourtant pas de grosses factures, se sont retrouvés dans le noir à cause de petit retard. Pourtant, les instructions du président Tebboune sont claires. «Pas de coupures pour de légers retards». Mais ces sous-traitants n'en font qu'à leur tête. Sonelgaz qui s'est distinguée, ces dernières années par un service client et d'intervention des plus efficaces devrait revoir sa politique de sous-traitance qui ternit l'image de marque de ce géant.