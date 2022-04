L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a convoqué le directeur de la chaîne Ennahar TV suite à la diffusion de scènes attentatoires à la sacralité du mois de Ramadhan et aux valeurs morales de la société algérienne, a annoncé, l’Arav dans un communiqué. L’Arav a précisé avoir «suivi des épisodes de la série ‘’Houb El Moulouk’’ diffusé sur la chaîne Ennahar TV durant les soirées du Ramadhan», où elle a observé «des scènes dont le contenu est attentatoire à la sacralité du mois de Ramadhan et aux valeurs religieuses et morales de la société algérienne». L’Arav a rappelé avoir averti auparavant ces chaînes, notamment durant le mois de Ramadhan, de «l’impératif d’observer les valeurs morales et les bonnes moeurs et de contrôler au préalable leurs différents programmes». Il a été décidé à cet effet de «suspendre la diffusion des épisodes de la série ‘’Houb El Moulouk’’ pour une durée d’une semaine à compter de ce lundi jusqu’à vendredi prochain, la chaîne étant invitée à s’excuser auprès de l’opinion publique et à contrôler au préalable ses différents programmes, notamment durant le mois de Ramadhan». L’Arav a toutefois mis en garde contre des mesures coercitives en cas de récidive».