L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a décidé de fermer définitivement la chaîne TV ‘'Al Adjwaa'', a-t-on appris lundi soir auprès de l'Autorité. La décision de fermeture a été prise après la diffusion par cette chaîne, dimanche soir, ‘'de scènes offensantes et contraires aux valeurs de notre société et à notre religion'', précise- t-on de même source. Pour rappel, l'Arav avait mis en garde certaines chaînes, notamment durant le mois de Ramadhan, de «l'impératif d'observer les valeurs morales et les bonnes moeurs et de contrôler au préalable leurs différents programmes».